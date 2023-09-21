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Годилась в дочери: эта красавица была последней любовницей Окуджавы (свежее фото)

21 сентября 2023 08:00
Годилась в дочери: эта красавица была последней любовницей Окуджавы (свежее фото)

Тайный роман длился 10 лет.

Булат Окуджава вряд ли оставил бы после себя столько восхитительных песен, не будь он любвеобильным человеком. У музыканта была законная жена и большое количество тайных возлюбленных. Бурная личная жизнь вдохновляла его на творчество.

Последней музой знаменитости стала красавица, которая годилась ему в дочери. Когда Наталья Горленко познакомилась с поэтом, ей было 26 лет. Фанатке повезло закрутить роман с бардом — их отношения длились 10 лет.

Ради своей любви женщина ушла от мужа, но Окуджава разводиться с Ольгой Арцимович не стал. На тайные свидания уходил, соврав супруге, что нужно по делам. У пары были попытки совместной жизни, но ничего из них не вышло.

Последняя встреча возлюбленных случилась на дне рождения Евгения Евтушенко. На праздник исполнитель пришел с женой, да и Наталья была не одна. После смерти Булата Шалвовича она вышла замуж. И родила сына, которого назвала Григорием.

Годилась в дочери: эта красавица была последней любовницей Окуджавы (свежее фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, com/@tvsoyuz / youtube
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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