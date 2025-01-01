Меню
Персоны
Стефан Бризе
Награды и номинации Стефан Бризе
Stéphane Brizé
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Стефан Бризе
Каннский кинофестиваль 2015
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Competition
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
