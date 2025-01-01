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Киноафиша Фильмы Красные листья

Красные листья

Krasnye listya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1936 год. Районы западных областей Белоруссии охвачены революционным движением за воссоединение. Молодой повстанец Сергей Метельский по заданию коммунистического подполья направляется в соседний район, чтобы предупредить крестьян о концентрации сил полиции и отмене намечающейся демонстрации…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 8 декабря 1958
Дата выхода
8 декабря 1958 Россия
8 декабря 1958 СССР
Производство Belarusfilm
Другие названия
Krasnye listya, Czerwone liście, Frunze roșii, Punaiset lehdet, Unter falschem Verdacht, Vörös levelek, Красные листья
Режиссер
Владимир Корш-Саблин
В ролях
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Геннадий Мичурин
Ия Арепина
Евгений Карнаухов
Эдуард Павулс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
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