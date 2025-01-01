1936 год. Районы западных областей Белоруссии охвачены революционным движением за воссоединение. Молодой повстанец Сергей Метельский по заданию коммунистического подполья направляется в соседний район, чтобы предупредить крестьян о концентрации сил полиции и отмене намечающейся демонстрации…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1958
Премьера в мире8 декабря 1958
Дата выхода
8 декабря 1958
Россия
8 декабря 1958
СССР
ПроизводствоBelarusfilm
Другие названия
Krasnye listya, Czerwone liście, Frunze roșii, Punaiset lehdet, Unter falschem Verdacht, Vörös levelek, Красные листья