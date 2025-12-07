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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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6.3
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Тайна рождественского убийства
6.3
Тайна рождественского убийства
, 2025
A Christmas Murder Mystery
США / детектив / 18+
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Вивика А. Фокс
Cynthia Marshall
Морган Брэдли
Vera Vexley
Роб Майес
Troy Sterling
Джэми Бернадетт
Jan
Адам Хасс
Reporter Clark
Майкл Паре
Harold Sterling
Кэрин Ричман
Джейсон-Шейн Скотт
Katy Wilson
Randy Jay Burrell
Michael Sterling
Andrew Carter Downard
Butler
Мелисса Фальконе
News Reporter
Режиссер
Питер Салливан
Сценарист
Питер Салливан
,
Adam Rockoff
,
Джеффри Шенк
Композитор
Брук деРоса
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
7 декабря 2025
Премьера в мире
7 декабря 2025
Бюджет
$1 000 000
Производство
Hybrid
Другие названия
A Christmas Murder Mystery
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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