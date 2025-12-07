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Постер фильма Тайна рождественского убийства
6.3
Киноафиша Фильмы Тайна рождественского убийства
6.3

Тайна рождественского убийства

, 2025
A Christmas Murder Mystery
США / детектив / 18+
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Постер фильма Тайна рождественского убийства
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Cynthia Marshall
Морган Брэдли
Vera Vexley
Роб Майес
Роб Майес
Troy Sterling
Джэми Бернадетт
Джэми Бернадетт
Jan
Адам Хасс
Адам Хасс
Reporter Clark
Майкл Паре
Майкл Паре
Harold Sterling
Кэрин Ричман
Джейсон-Шейн Скотт
Katy Wilson
Randy Jay Burrell
Michael Sterling
Andrew Carter Downard
Butler
Мелисса Фальконе
News Reporter
Режиссер Питер Салливан
Сценарист Питер Салливан, Adam Rockoff, Джеффри Шенк
Композитор Брук деРоса
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 декабря 2025
Премьера в мире 7 декабря 2025
Бюджет $1 000 000
Производство Hybrid
Другие названия
A Christmas Murder Mystery

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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