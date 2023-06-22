В России выйдет немецкая комедийная мелодрама «Что видно отсюда»

Кинокомпания «Вольга» сообщила о том, что 29 июня на российских стриминговых сервисах состоится премьера немецкой комедийной мелодрамы «Что видно отсюда», являющейся экранизацией одноименного бестселлера Марьяны Леки.

Фильм повествует о юной девушке Луизе (Луна Ведлер), живущей в удаленной живописной деревне провинции Вестервальд. Ее малая родина населена безобидными чудаками и милыми простаками, связанными друг с другом клубком сложных и запутанных отношений. Кроме них, в деревне живет ее бабушка Сельма (Коринна Харфух), обладающая волшебным даром: каждый раз, когда женщина видит в своих снах редкое животное окапи, кто-то из ее односельчан уходит на тот свет. Десять лет назад одно из таких знамений поменяло всю жизнь Луизы. Но теперь в тихую деревушку наведывается неожиданный гость, благодаря которому героиня наконец узнает о том, что такое настоящая любовь.

Ведущие роли в картине также исполнили Карл Маркович, Йоханнес Алльмайер и Катя Штудт. Постановщиком и сценаристом ленты выступил Арон Леманн, наиболее известный по комедиям «Самая красивая девушка в мире» и «Сезон охоты».