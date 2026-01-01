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Ясуко Савагучи
Yasuko Sawaguchi
Киноафиша
Персоны
Ясуко Савагучи
Ясуко Савагучи
Yasuko Sawaguchi
Дата рождения
11 июня 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Рост
159 см
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.7
Унесенные призраками
(2001)
Билеты
6.2
Принцесса с луны
(1987)
Фильмография Ясуко Савагучи
8.7
Унесенные призраками
Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
Рецензия
Билеты
6.2
Принцесса с луны
Taketori monogatari
фэнтези, приключения, фантастика, драма, исторический
1987, Япония
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