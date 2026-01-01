Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
2 мая 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник
Популярные фильмы
8.7
Унесенные призраками
(2001)
Билеты
6.6
Волшебный лес
(2006)
Фильмография Мари Нацуки
6.6
Волшебный лес
Atagoal wa neko no mori
сказка, анимация, аниме
2006, Япония
8.7
Унесенные призраками
Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
Рецензия
Билеты
