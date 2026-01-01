Оповещения от Киноафиши
Мари Нацуки
Мари Нацуки Mari Natsuki
Киноафиша Персоны Мари Нацуки

Мари Нацуки

Mari Natsuki

Дата рождения
2 мая 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Унесенные призраками 8.7
Унесенные призраками (2001)
Волшебный лес 6.6
Волшебный лес (2006)

Фильмография Мари Нацуки

Жанр
Год
Волшебный лес 6.6
Волшебный лес Atagoal wa neko no mori
сказка, анимация, аниме 2006, Япония
Унесенные призраками 8.7
Унесенные призраками Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
Рецензия
