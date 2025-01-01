Немногим удалось уловить дух «Игры престолов», но эти 3 сериала смогли: в них интриг, крови и боли не меньше, чем в хите HBO

Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?

Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре

За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1

«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга

У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров

Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»