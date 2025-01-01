Меню
Грэм Нортон
Награды
Награды и номинации Грэм Нортон
Graham Norton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Грэм Нортон
BAFTA 2018
Best Entertainment Performance
Победитель
BAFTA 2015
Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
Победитель
Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая развлекательная телепрограмма
Победитель
Лучшая развлекательная телепрограмма
Победитель
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2012
Best Entertainment Performance
Победитель
BAFTA 2011
Best Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Entertainment Performance
Победитель
BAFTA 2024
Entertainment Performance
Номинант
Comedy Entertainment Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Comedy Entertainment Programme
Номинант
Entertainment Performance
Номинант
Comedy Entertainment Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Entertainment Performance
Номинант
Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2020
Entertainment Performance
Номинант
Comedy Entertainment Programme
Номинант
Comedy Entertainment Programme
Номинант
BAFTA 2017
Best Entertainment Performance
Номинант
