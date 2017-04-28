«Томбой»: Рецензия Киноафиши

Месть - это блюдо, которое нужно подавать без сосисок

Киллер по имени Фрэнк Китчер (Мишель Родригес) всегда успешно справляется со своими заказами. У него не было просчетов, а потому завелись враги. Один из них - отличный хирург Рейчел Джейн (Сигурни Уивер) - не может простить убийство любимого брата. Она помещает Фрэнка в свою подпольную клинику и проводит операцию по смене пола. Проснувшись женщиной, наемница решает найти того, кто лишил ее мужского достоинства и идет по головам, чтобы отомстить за месть.

Кадр из фильма «Томбой»

Собрались как-то прекрасный режиссер Уолтер Хилл («Чужой», «Побег», «Скачущие издалека»), бесподобная Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар»), отличный композитор Джорджо Мородер («Лицо со шрамом», «Полуночный экспресс») и создали боевик, который получился отвратным по всем пунктам. С первых же эпизодов становится слишком очевидным то, что и в мужском варианте Фрэнка играет Мишель Родригес. Ей, конечно, не привыкать изображать мужланов и даже спать с женщинами, но вот показывать мужской половой орган на экране, чтобы пояснить зрителю: «Вот сейчас Мишель - мужик», это моментальный провал. Зритель же глупый - увидев пенис, он не заметит, что борода нелепая, знакомые черты лица Мишель или женские округлости тела. Но опустим внешность, не настолько велик бюджет, чтобы разыскивать двойников Родригес мужского пола в этом мире. Попыталась ли актриса хоть как-то передать душевную разницу между «я мужик» и «я женщина, пацанка, если угодно»? Спойлер - совсем нет.

Кадр из фильма «Томбой»

Родригес - робот, готовый бесконечно играть в боевиках любого калибра. Ладно, ей после «Форсажа» может и было не комильфо сыграть в столь ужасном фильме, но как на него согласилась сама Сигурни Уивер?! Всеми силами она пыталась сделать свою героиню многогранной. Вжилась даже в роль безумного хирурга, по сюжету уверенно рассказывала о себе и своей мотивации психиатру. И этот персонаж подстать актрисе - он необычен. Врач не только лишила киллера мужских причиндалов, она лишила его жизни, которая, на минуточку, была криминальной и бесповоротной. В записи на диктофоне, которую «Фрэнк» прослушал после операции, Рейчел говорит о шансе начать новую жизнь без убийств. Игра Сигурни это единственное просветление в фильме, который можно было бы назвать «еще одно темное пятно на кинематографе».

Кадр из фильма «Томбой»

Череда убийств с каменным лицом, приводит героя/героиню Родриге к доктору и свершается месть. Оба персонажа жестко проигрывают, обе жизни скатились к чертям. Но в чем мораль? В чем интерес? Примечательно, что в одном из интервью, режиссер говорил о своей цели - снять жанровое кино. Не хотел он поднимать тему трансгендеров и как-то вообще углубляться, нести посылы о том, что важно, кто ты в душе. Но лучше бы он соврал о своих намерениях и может кто-нибудь купился бы на глубоко закопанную мораль, нежели получил недобоевик, недодраму, недозрилище, которое стоит смотреть.

Кадр из фильма «Томбой»

Постановка настолько унылая, что кажется, будто создателей заставляли снимать этот фильм. Будто их не вдохновили ни история, ни деньги, ни вера в то, что они еще могут как-то красиво состряпать это повествование. Криминал тут весьма слабый, детектив никакущий, ведь хирурга мы видим в самом начале и знаем «ху из ху». Ни о каком саспенсе, и тем более, катарсисе, тут и речи быть не может. И единственным достоинством мог бы стать короткий хронометраж, вот только свою историю персонажи рассказывают так скучно, что эти полтора часа будто съедают целый вечер.

Кадр из фильма «Томбой»

Вы смело можете смотреть это кино, если очень любите Родригес. Или не любите ее, но давно хотели увидеть ее полностью обнаженной в двух вариантах. А может вы посмотрели все фильмы планеты и вам скучно? Тогда тоже смотрите. Но ни в коем случае не идите на это кино, если у вас есть вкус, и вы не хотите видеть самое дно кинематографа.

Бариева Лилия