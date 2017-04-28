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Киноафиша Рецензии «Томбой»: Рецензия Киноафиши

«Томбой»: Рецензия Киноафиши

28 апреля 2017 00:00
«Томбой»: Рецензия Киноафиши
Месть - это блюдо, которое нужно подавать без сосисок

Киллер по имени Фрэнк Китчер (Мишель Родригес) всегда успешно справляется со своими заказами. У него не было просчетов, а потому завелись враги. Один из них - отличный хирург Рейчел Джейн (Сигурни Уивер) - не может простить убийство любимого брата. Она помещает Фрэнка в свою подпольную клинику и проводит операцию по смене пола. Проснувшись женщиной, наемница решает найти того, кто лишил ее мужского достоинства и идет по головам, чтобы отомстить за месть.

«Томбой»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Томбой»

Собрались как-то прекрасный режиссер Уолтер Хилл («Чужой», «Побег», «Скачущие издалека»), бесподобная Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар»), отличный композитор Джорджо Мородер («Лицо со шрамом», «Полуночный экспресс») и создали боевик, который получился отвратным по всем пунктам. С первых же эпизодов становится слишком очевидным то, что и в мужском варианте Фрэнка играет Мишель Родригес. Ей, конечно, не привыкать изображать мужланов и даже спать с женщинами, но вот показывать мужской половой орган на экране, чтобы пояснить зрителю: «Вот сейчас Мишель - мужик», это моментальный провал. Зритель же глупый - увидев пенис, он не заметит, что борода нелепая, знакомые черты лица Мишель или женские округлости тела. Но опустим внешность, не настолько велик бюджет, чтобы разыскивать двойников Родригес мужского пола в этом мире. Попыталась ли актриса хоть как-то передать душевную разницу между «я мужик» и «я женщина, пацанка, если угодно»? Спойлер - совсем нет.

«Томбой»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Томбой»

Родригес - робот, готовый бесконечно играть в боевиках любого калибра. Ладно, ей после «Форсажа» может и было не комильфо сыграть в столь ужасном фильме, но как на него согласилась сама Сигурни Уивер?! Всеми силами она пыталась сделать свою героиню многогранной. Вжилась даже в роль безумного хирурга, по сюжету уверенно рассказывала о себе и своей мотивации психиатру. И этот персонаж подстать актрисе - он необычен. Врач не только лишила киллера мужских причиндалов, она лишила его жизни, которая, на минуточку, была криминальной и бесповоротной. В записи на диктофоне, которую «Фрэнк» прослушал после операции, Рейчел говорит о шансе начать новую жизнь без убийств. Игра Сигурни это единственное просветление в фильме, который можно было бы назвать «еще одно темное пятно на кинематографе».

«Томбой»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Томбой»

Череда убийств с каменным лицом, приводит героя/героиню Родриге к доктору и свершается месть. Оба персонажа жестко проигрывают, обе жизни скатились к чертям. Но в чем мораль? В чем интерес? Примечательно, что в одном из интервью, режиссер говорил о своей цели - снять жанровое кино. Не хотел он поднимать тему трансгендеров и как-то вообще углубляться, нести посылы о том, что важно, кто ты в душе. Но лучше бы он соврал о своих намерениях и может кто-нибудь купился бы на глубоко закопанную мораль, нежели получил недобоевик, недодраму, недозрилище, которое стоит смотреть.

«Томбой»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Томбой»

Постановка настолько унылая, что кажется, будто создателей заставляли снимать этот фильм. Будто их не вдохновили ни история, ни деньги, ни вера в то, что они еще могут как-то красиво состряпать это повествование. Криминал тут весьма слабый, детектив никакущий, ведь хирурга мы видим в самом начале и знаем «ху из ху». Ни о каком саспенсе, и тем более, катарсисе, тут и речи быть не может. И единственным достоинством мог бы стать короткий хронометраж, вот только свою историю персонажи рассказывают так скучно, что эти полтора часа будто съедают целый вечер.

«Томбой»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Томбой»

Вы смело можете смотреть это кино, если очень любите Родригес. Или не любите ее, но давно хотели увидеть ее полностью обнаженной в двух вариантах. А может вы посмотрели все фильмы планеты и вам скучно? Тогда тоже смотрите. Но ни в коем случае не идите на это кино, если у вас есть вкус, и вы не хотите видеть самое дно кинематографа.

Бариева Лилия

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