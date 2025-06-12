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Délocalisés
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комедия
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Страна
Франция
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
12 июня 2025
Дата выхода
12 июня 2025
Чехия
Сборы в мире
$1 847 843
Производство
Quad, RB Image, StudioCanal
Другие названия
Délocalisés, Completamente Deslocados, Off to India
Режиссер
Ali Bougheraba
Redouane Bougheraba
В ролях
Redouane Bougheraba
Ванесса Гуид
Ahassan Uddin
Антуан Гуи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
5
IMDb
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