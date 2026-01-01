Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Ханна Шигулла
Награды
Награды и номинации Ханна Шигулла
Hanna Schygulla
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ханна Шигулла
Каннский кинофестиваль 1983
Лучшая актриса
Победитель
Берлинале 2010
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1979
Лучшая актриса
Победитель
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