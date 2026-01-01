Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле может убивает «движки» ваших современных авто

Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше

Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли

Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию

Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная

«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»

1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет

Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть

HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко

У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха