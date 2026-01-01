Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Джеффри Джоунс
Награды
Награды и номинации Джеффри Джоунс
Jeffrey Jones
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеффри Джоунс
Золотой глобус 1985
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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