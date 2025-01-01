Меню
Награды и номинации Салли Поттер
Награды и номинации Салли Поттер
Венецианский кинофестиваль 1992
OCIC Award
Победитель
Elvira Notari Prize
Победитель
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2017
Премия Гильдии кинематографистов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1984
Читательское жюри журнала "Зитти"
Победитель
Берлинале 2020
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2009
Золотой берлинский медведь
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
