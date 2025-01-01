Меню
Мартин Ритт
Награды
Награды и номинации Мартин Ритт
Martin Ritt
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мартин Ритт
Оскар 1964
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1979
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Лучший британский фильм
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1963
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1958
Golden Lion
Номинант
