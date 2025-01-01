Меню
Пернилла Фишер Кристенсен
Награды
Награды и номинации Перниллы Фишер Кристенсен
Pernille Fischer Christensen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Перниллы Фишер Кристенсен
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Берлинале 2010
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2006
Гран-при жюри
Победитель
Лучший дебютный фильм
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
