Майкл Кертиц
Награды
Награды и номинации Майкла Кертица
Michael Curtiz
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкла Кертица
Оскар 1944
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1943
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1939
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1936
Лучшая режиссура
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1937
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1935
Best Foreign Film
Номинант
