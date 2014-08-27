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Дата публикации: 27 августа 2014
Существует
– Группа друзей, отправившихся в отдаленные леса Техаса на выходные, обнаруживает, что их преследует снежный человек…
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