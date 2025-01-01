Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристиан Карион Награды

Награды и номинации Кристиана Кариона

Christian Carion
Награды и номинации Кристиана Кариона
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше