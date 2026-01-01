Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мем Ферда Mem Ferda
Киноафиша Персоны Мем Ферда

Мем Ферда

Mem Ferda

Дата рождения
30 октября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Двойник дьявола 7.3
Двойник дьявола (2011)
Револьвер 7.0
Револьвер (2005)
Жажда крови 6.8
Жажда крови (2023)

Фильмография Мем Ферда

Жанр
Год
Мышеловка Микки 2.6
Мышеловка Микки The Mouse Trap
комедия, ужасы, триллер 2024, Канада
Войны на арене 5
Войны на арене Arena Wars
боевик, комедия, фантастика 2024, США
Смотреть трейлер
За гранью времени 4.8
За гранью времени The Fearway
ужасы, фантастика, триллер 2023, США
Жажда крови 6.8
Жажда крови Bloodthirst
боевик, ужасы, фантастика 2023, США
Смотреть трейлер
Нечто. Новый вид 3.5
Нечто. Новый вид Blood and Snow
фантастика 2023, Канада
Смотреть трейлер
Резня на ферме Сойеров 6.1
Резня на ферме Сойеров The Sawyer Massacre
ужасы, детектив, триллер 2022, США
Женщины в черном 3.9
Женщины в черном The Accursed
ужасы 2021, США
Рецензия
Кровавая гора 4.5
Кровавая гора Eminence Hill
вестерн 2019, США
Эпоха живых мертвецов 4.2
Эпоха живых мертвецов
боевик, ужасы, фантастика 2018, Великобритания
Ограбление Лондона 5.1
Ограбление Лондона Gunned Down
боевик 2017, Великобритания
Новогодний расколбас 3.4
Новогодний расколбас Once Upon a Time at Christmas
ужасы 2017, Великобритания
Ликвидаторы 5.6
Ликвидаторы Eliminators
боевик, триллер 2016, Великобритания / Мексика / США
Пластик 5.6
Пластик Plastic
криминал, комедия, драма, боевик 2014, Великобритания
Смотреть трейлер
Дилер 5.5
Дилер Pusher
криминал, триллер 2012, Великобритания
Смотреть трейлер
Двойник дьявола 7.3
Двойник дьявола The Devil's Double
драма, боевик 2011, Нидерланды / Бельгия
Смотреть трейлер
Револьвер 7
Револьвер Revolver
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше