О персоне
Фильмография
Мем Ферда
Mem Ferda
Мем Ферда
Мем Ферда
Mem Ferda
Дата рождения
30 октября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Двойник дьявола
(2011)
7.0
Револьвер
(2005)
6.8
Жажда крови
(2023)
Фильмография Мем Ферда
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2014
2012
2011
2005
Все
16
Фильмы
15
Сериалы
1
Продюсер
10
Сценарист
1
Актер
6
2.6
Мышеловка Микки
The Mouse Trap
комедия, ужасы, триллер
2024, Канада
5
Войны на арене
Arena Wars
боевик, комедия, фантастика
2024, США
Смотреть трейлер
4.8
За гранью времени
The Fearway
ужасы, фантастика, триллер
2023, США
6.8
Жажда крови
Bloodthirst
боевик, ужасы, фантастика
2023, США
Смотреть трейлер
3.5
Нечто. Новый вид
Blood and Snow
фантастика
2023, Канада
Смотреть трейлер
6.1
Резня на ферме Сойеров
The Sawyer Massacre
ужасы, детектив, триллер
2022, США
3.9
Женщины в черном
The Accursed
ужасы
2021, США
Рецензия
4.5
Кровавая гора
Eminence Hill
вестерн
2019, США
4.2
Эпоха живых мертвецов
боевик, ужасы, фантастика
2018, Великобритания
5.1
Ограбление Лондона
Gunned Down
боевик
2017, Великобритания
3.4
Новогодний расколбас
Once Upon a Time at Christmas
ужасы
2017, Великобритания
5.6
Ликвидаторы
Eliminators
боевик, триллер
2016, Великобритания / Мексика / США
5.6
Пластик
Plastic
криминал, комедия, драма, боевик
2014, Великобритания
Смотреть трейлер
5.5
Дилер
Pusher
криминал, триллер
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
7.3
Двойник дьявола
The Devil's Double
драма, боевик
2011, Нидерланды / Бельгия
Смотреть трейлер
7
Револьвер
Revolver
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
