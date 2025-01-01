Меню
Персоны
Карлос Рейгадас
Награды
Награды и номинации Карлоса Рейгадаса
Carlos Reygadas
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Карлоса Рейгадаса
Каннский кинофестиваль 2012
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая камера – особое упоминание
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
