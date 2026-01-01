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Скоро в прокате «Проект У»
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Джимми Симпсон
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Награды и номинации Джимми Симпсона
Jimmi Simpson
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Награды
Награды и номинации Джимми Симпсона
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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