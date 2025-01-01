Меню
Барбара Зукова
Награды
Награды и номинации Барбары Зуковой
Barbara Sukowa
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Барбары Зуковой
Каннский кинофестиваль 1986
Лучшая актриса
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1981
Best Actress
Победитель
