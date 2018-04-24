«Редкая бабочка»: Рецензия Киноафиши

Фантазия как стиль жизни

Учитель Эл и его сын Фин живут вдвоем. Отец ищет новую любовь, а мальчик создает в лесу небольшой мемориал мамы, куда относит все, что связано с ней. И, к сожалению, видит все, чем занимается с другими женщинами его папа. Все меняется после того, как у цветочного магазина по соседству появляется новая владелица. Их внимание привлекает распродажа, которую устраивает Эвелин. Она быстро начинает симпатизировать Элу, а Фина берет на работу. Этот треугольник вряд ли приведет его участников к чему-то стоящему. Фин рассказывает о романе отца и ученицы руководству школы, где тот работает, Эл пытается найти общий язык с сыном, а Эвелин ищет, как бы почаще и подольше уйти от обыденности жизни.

Кадр из фильма «Редкая бабочка»

Дебютантка-режиссер и сценаристка Присцилла Камерон создала по-настоящему эксклюзивный проект, который вроде бы похож на многое и одновременно не похож ни на что. Герои, как до них в «Перемотке» и «Я, Эрл и умирающая девушка», много мечтают, и зрители видят их фантазии по средствам ручных эффектов – будто бы оказавшись в клипе группы «CrazyTown» про бабочек. Мальчик Фин, как и главные персонажи «Голоса монстра» и «Я сражаюсь с великанами», пытается удержать рядом с собой ушедшую от него маму. И, возможно, остановить мир, чтобы ничего не менялось и никто не отвлекал его от воспоминаний. А Эвелин за яркими костюмами и макияжем пытается сохранить лицо и тайну, способную отравить ей жизнь.

Кадр из фильма «Редкая бабочка»

Оператор Джейсон Харгривз снял «Редкую бабочку» как реалистично-волшебную историю, гораздо более искреннюю и душевную, чем зрители обычно привыкли видеть. Все здесь сталкивается с фантазией героев, которые делают из не всегда удивляющей истории настоящий жанровый сюрприз. Создателям удается водить зрителей за нос и несколько раз за картину менять оттенки то на драму, то на комедию и в итоге на мелодраму, которая получается у авторов лучше всего. Композитор Кэтлин Йо заигрывает с кинопубликой еще на вступительных титрах: музыка, звучащая на них, полностью погружает зрителей в этот мир на грани вымысла и правды.

Кадр из фильма «Редкая бабочка»

Владелицей цветочного магазина стала Мелисса Джордж («Темный город», «Ужас Амитивилля»), которую хочется видеть чаще, ей очень к лицу возраст, актриса становится все естественнее и чувственнее. Отца мальчика сыграл Ивен Лесли («Спящая красавица», «Возмездие»), ему удалось создать противоречивый образ, который несколько раз за фильм меняется от положительного к отрицательному и наоборот. Его любовницей стала Софи Лоу («Тайное влечение», «Философы: Урок выживания»), она изумительно подходит для образов соблазнительниц. А главного героя - мальчика Фина - сыграл Эд Оксенбульд («Визит», «Смотри по сторонам»), которому удалось показать совершенно потрясающего ребенка, способного по-своему воспринимать все, что происходит в его жизни.

Кадр из фильма «Редкая бабочка»

«Редкая бабочка» - одна из тех, выходящих за рамки обыденности картин, входящих в совсем крохотный список австралийских фильмов, которые заглядывают к нам в прокат. Необычный стиль повествования, визуализация фантазий героев и их поведение – все здесь смотрится и воспринимается иначе. Даже сама сказочная основа «Редкой бабочки» - это нечто совершенно иное, не голливудское и даже не европейское. Австралийские фильмы никогда и ни на что не похожи, звучат, выглядят и разыгрываются по только их авторам понятным схемам. После просмотра у зрителей остается главное – приятные, слегка грустные эмоции, которые стали совсем редкими для современных картин, которые чаще всего стараются либо смешить, либо пугать свою публику.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 10 мая 2018 года

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