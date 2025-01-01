Меню
Награды и номинации Седрик Кан

Награды и номинации Седрик Кан

Cédric Kahn
Награды и номинации Седрик Кан
Каннский кинофестиваль 1994 Каннский кинофестиваль 1994
Французский фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2023 Каннский кинофестиваль 2023
Две недели режиссеров
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001 Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023 Венецианский кинофестиваль 2023
Cinema & Arts Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991 Венецианский кинофестиваль 1991
Best Film
Номинант
Берлинале 2018 Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2004 Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
