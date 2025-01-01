Меню
Награды
Награды и номинации Седрик Кан
Cédric Kahn
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Седрик Кан
Каннский кинофестиваль 1994
Французский фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2023
Две недели режиссеров
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Cinema & Arts Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991
Best Film
Номинант
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
