Юку и гималайский цветок, 2022

ПроизводствоArtémis Productions, Nadasdy Film, Les Films du Nord
Другие названия
Yuku et la fleur de l'Himalaya, Yuku and the Himalayan Flower, Yuku y la flor del Himalaya, Juku un Himalaju zieds, Yuku and the Flower of the Himalayas, Yuku e il fiore dell'Himalaya, Yuku en de Himalayabloem, Yuku i la flor de l'Himalaia, Yuku i magiczny kwiat, Yuku ja Himaalaja lill, Yuku och fjällets blomma, Yuku og blomsten på bjerget, Yuku und die Blume des Himalaya, Yuku和喜马拉雅之花, Η Γιούκου και το λουλούδι των Ιμαλαΐων