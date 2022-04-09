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Постер мультфильма Юку и гималайский цветок
6.9
Киноафиша Фильмы Юку и гималайский цветок
6.9

Юку и гималайский цветок

, 2022
Yuku et la fleur de l'Himalaya
Бельгия, Франция, Швейцария / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Юку и гималайский цветок
6.9

В ролях

Лили Демуйнк Дейдье
Yuku
Аньес Жауи
Аньес Жауи
La Renarde
Том Новамбр
Том Новамбр
Le Loup
Алиса Дютуа
Le Lapin
Игорь ван Дессель
Игорь ван Дессель
L'Ecureuil
Арно
Le Rat
Арно
Le Rat
Carine Seront
Mamy
Thierry de Coster
Le Chat
Майя Бэрэн
Maman Souris
Мартин Спинхаер
Le Corbeau
Режиссер Арно Демуйнк, Реми Дурин
Сценарист Арно Демуйнк, Реми Дурин, Николя Бурле, Матьё Куртуа, Жан-Франсуа Ле Корр, Патрик Кине
Композитор Alexandre Brouillard, David Rémy, Yan Volsy
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Бельгия / Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 апреля 2022
Премьера в мире 9 апреля 2022
Дата выхода
24 ноября 2023 Австрия
19 октября 2022 Бельгия
19 октября 2023 Германия
22 июня 2023 Дания
27 января 2023 Испания
26 октября 2023 Италия
13 февраля 2025 Колумбия
11 марта 2023 Латвия U
19 октября 2022 Нидерланды AL
25 марта 2023 Финляндия S
19 октября 2022 Франция
Сборы в мире $460 311
Производство Artémis Productions, Nadasdy Film, Les Films du Nord
Другие названия
Yuku et la fleur de l'Himalaya, Yuku and the Himalayan Flower, Yuku y la flor del Himalaya, Juku un Himalaju zieds, Yuku and the Flower of the Himalayas, Yuku e il fiore dell'Himalaya, Yuku en de Himalayabloem, Yuku i la flor de l'Himalaia, Yuku i magiczny kwiat, Yuku ja Himaalaja lill, Yuku och fjällets blomma, Yuku og blomsten på bjerget, Yuku und die Blume des Himalaya, Yuku和喜马拉雅之花, Η Γιούκου και το λουλούδι των Ιμαλαΐων

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о мультфильме

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