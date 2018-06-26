«50 весенних дней»: Рецензия Киноафиши

В активном поиске работы … и любви

В кафе, где работает Аврора (Аньес Жауи), сменилось руководство, а вместе с ним и порядки. В общем, надолго задержаться на месте при новом начальнике Авроре не удалось, и она вынуждена искать подходящую вакансию. В послужном списке женщины – годы, которые она провела, помогая бывшему мужу вести собственный бизнес, но подтвердить их документально Аврора не может. Ей приходится ссылаться только на опыт работы официанткой и хвататься за соломинку, чтобы удержаться на плаву. А держаться надо. Скоро Аврора станет бабушкой ‒ ее старшая дочь беременна, а младшая по уши влюблена в своего бойфренда и жизни без него не видит. Авроре остались только воспоминания об их детстве ‒ такие живые и такие светлые, преисполненные тихой радости и тоски… Между тем ставить на себе крест и забывать о личной жизни она не планирует и мечтает о любви.

Кадр из фильма «50 весенних дней»

Фильм Бландин Ленуар озвучивает простую и всем известную, но, как правило, существующую где-то на периферии сознания идею ‒ обстоятельства бывают сильнее человека, уборщица вполне может оказаться дипломированным инженером. И в том, что женщине приходится работать не по диплому, далеко не всегда ее вина. Пусть «50 весенних дней» и французская лента, проблемы, с которыми сталкивается главная героиня фильма, будут понятны не только француженкам. В отчаянных попытках Авроры найти работу в возрасте, когда тебе уже 40+, узнают себя женщины из многих стран, познавшие на собственном горьком опыте, что такое дискриминация и по возрасту, и по полу. И что такое – усмирять свои надежды и гордость, не строить карьеру, а просто зарабатывать деньги, позволяющие жить до следующей зарплаты. Постановщица показывает ситуацию, в которой может оказаться любая, и не важно была ли она официанткой или занимала руководящую должность в фирме.

Кадр из фильма «50 весенних дней»

При этом Бландин Ленуар не вырисовывает очередную социальную драму, способную выбить почву из-под ног даже у самого упертого оптимиста. «50 весенних дней» не похожи и на бесстыжую слезовыжималку, всеми силами пытающуюся заставить зрителя рыдать, захлебываясь в жалости к Авроре или к кому-либо из ее знакомых. Женщины в фильме Ленуар не из тех, кто унывает в режиме нон-стоп и идентифицирует себя исключительно с одной ролью, боясь выйти за рамки обветшалого сценария. Они совершают «ошибки» и учатся на них, признают свои слабости и становятся сильнее, шутят и заботятся друг о друге. Несколько дней из жизни главной героини и ее окружения представлены как тончайшая мелодрама, сюжет которой порой предсказуем, но не исключает метких замечаний и юмора и совсем не похож на занудную байку.

Кадр из фильма «50 весенних дней»

Ленуар не боится обсуждать темы, что как-то не принято поднимать в обществе. Аврора страдает от приливов, и «50 весенних дней» не ограничиваются парочкой непритязательных шуток по такому поводу, а ведут к доверительному разговору. В этом отношении работа Бландин Ленуар напрашивается на аналогии с «Сексом в большом городе», где тоже не чурались ряда «запретных» тем о женщине, ее теле и желаниях. Кстати, об ассоциациях и желаниях. Оригинальное название фильма совпадает с именем главной героини, и никаких намеков на известное количество оттенков чего-то там нет. Зато в нем острее ощущается тема обновления и начала новой жизни, контраст между стремлением в любом возрасте любить и быть любимой и навязыванием стандартов красоты, жестких дедлайнов для «сбычи мечт» и выполнения плана «Успеть (осознать, уметь, …) к 30-ти годам».

Кадр из фильма «50 весенних дней»

«50 весенних дней» далеко не первая лента в череде историй о том, что люди любят, смеются и совершают нелепые поступки, когда им уже не двадцать. Этот фильм не может похвастаться оригинальностью и не предлагает волшебных рецептов, что на раз-два-три сделают нашу жизнь лучше. Но он честный, трогательный, и его героини не выглядят как ходячие лозунги. Жизнь Авроры напоминает судьбу чей-то знакомой, о которой может рассказать подруга, сестра или мама во время посиделок за вкусностями, и прерывать ее на полуслове не хочется, даже если уже неоднократно слышал эту историю. Бландин Ленуар не учит жизни и уму разуму, утопая в самолюбовании. Она не преподносит как откровение то, что найти работу бывает сложно, в некоторых случаях – особенно сложно. Дискриминация в ее фильме показана как часть будней современных женщин, а не громкие заголовки газет. И такой подход ни в коей мере не уменьшает остроту проблемы. Опыт другого, данный без пафоса и манерных речей, подчас гораздо доходчивее проясняет важные вопросы и в меньших случаях вызывает отторжение у привыкших многое не замечать.

Громова Елена

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «50 весенних дней»