Помните девочку из «Лабиринта Фавна»? При взгляде на нее сейчас вы просто онемеете

Ивана Бакеро в 2006 году стала международной звездой, снявшись в картине «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо. В фильме артистка исполнила главную роль девочки Офелии, которая сталкивается с волшебным миром и должна пройти испытания Фавна. После ленты Ивана приняла участие и в других проектах, но таких же ярких ролей в ее карьере уже не было.

Например, зрители могли видеть артистку в сериале «Хроники Шаннары» и в драме «Ад в твоих глазах». Ивана довольно редко появляется на съемочной площадке, и ее проекты выходят примерно раз в год.

О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. Подписчики, которых уже чуть больше 400 тысяч, не пропускают публикации Иваны. Как отмечают пользователи Сети, за прошедшие годы кудрявая девочка, столкнувшаяся с волшебным миром, выросла в настоящую модель. В комментариях к ее публикациям постоянно можно встретить удивленные сообщения подписчиков, которые не ожидали таких перемен в ее внешности.