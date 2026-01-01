Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Ханс-Кристиан Шмид
Награды
Награды и номинации Ханс-Кристиан Шмид
Hans-Christian Schmid
О персоне
Награды
Награды и номинации Ханс-Кристиан Шмид
Берлинале 2009
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2006
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2003
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2012
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Гран При
Номинант
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