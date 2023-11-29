Новое изысканное ограбление: вышел трейлер сериала «Берлин» из вселенной «Бумажного дома»

«Мы, испанцы, попросту не можем устоять перед классной вечеринкой», — говорит в ролике Алисия Сьерра.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер испанского сериала «Берлин», который является спин-оффом хита «Бумажный дом». Как следует из названия, главным героем предстоящего шоу станет Андрес де Фонойоса, к роли которого вернулся Педро Алонсо. Премьера состоится 29 декабря.

В этот раз Берлин возглавляет группу, которая собирается обчистить крупнейший и самый престижный аукционный дом в Париже. В ролике показано, как команда готовится к делу, изучая план соответствующего здания. Грабители собираются проникнуть туда через знаменитые парижские катакомбы. Также команда Берлина следит за мсье Полиньяком, который является директором аукционного дома. К осуществлению операции присоединяются Ракель Мурильо (Ициар Итуньо) и Алисия Сьерра (Найва Нимри), известные зрителям по оригинальному сериалу.

Кроме подготовки к ограблению, трейлер изобилует романтическими сценами при участии разных персонажей. Берлин тоже обзаводится подружкой, которой оказывается жена мсье Полиньяка.

Напомним, что «Бумажный дом» состоит из пяти сезонов, последний из которых вышел в конце 2021 года. Проект является одним из главных хитов Netflix последних лет.