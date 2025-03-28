Участники океанографической экспедиции — учёные и представители ВМС Испании — отправляются в плавание, чтобы исследовать проблему пластикового загрязнения в южной части Тихого океана и привлечь к ней внимание всего мира. Но во время путешествия корабль попадает в мощный шторм, и команду уносит на таинственный остров в районе Точки Немо — самой удалённой и изолированной точки планеты. Оказавшись на месте, где когда-то находилась заброшенная военная база, герои вынуждены задействовать все свои знания, опыт и инстинкты, чтобы выжить и найти способ выбраться из этого опасного и полного загадок уголка Земли.