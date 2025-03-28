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Постер сериала Точка Немо
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Киноафиша Сериалы Точка Немо

Точка Немо (2025 - …)

Punto Nemo 18+
Год выпуска 2025
Страна Испания/Португалия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 4 часа 54 минуты

О чем сериал

Участники океанографической экспедиции — учёные и представители ВМС Испании — отправляются в плавание, чтобы исследовать проблему пластикового загрязнения в южной части Тихого океана и привлечь к ней внимание всего мира. Но во время путешествия корабль попадает в мощный шторм, и команду уносит на таинственный остров в районе Точки Немо — самой удалённой и изолированной точки планеты. Оказавшись на месте, где когда-то находилась заброшенная военная база, герои вынуждены задействовать все свои знания, опыт и инстинкты, чтобы выжить и найти способ выбраться из этого опасного и полного загадок уголка Земли.

Точка Немо - трейлер первого сезона
Точка Немо  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Оскар Хаэнада
Оскар Хаэнада
Мигель де Лира
Макси Иглесиас
Макси Иглесиас
Альба Флорес
Альба Флорес
Oleg Kricunova
Эрик Масип
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Точка Немо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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