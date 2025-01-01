Меню
Серджо Рубини
Награды
Награды и номинации Серджо Рубини
Sergio Rubini
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Серджо Рубини
Венецианский кинофестиваль 1990
Kodak-Cinecritica Award
Победитель
Critics Week
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
Best Film
Номинант
