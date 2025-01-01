Меню
Карл Райнер
Награды
Награды и номинации Карл Райнер
Carl Reiner
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Карл Райнер
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Writing Achievement in Variety
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Variety
Победитель
Primetime Emmy Awards 1966
Лучший комедийный сериал
Победитель
Special Classification of Individual Achievements
Номинант
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Program Achievements in Entertainment
Победитель
Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Writers
Номинант
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Program Achievement in the Field of Comedy
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety
Победитель
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
Победитель
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1958
Best Continuing Supporting Performance by an Actor in a Dramatic or Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1957
Best Supporting Performance by an Actor
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor in a Supporting Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1954
Best Series Supporting Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
