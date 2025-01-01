Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэвид Пэймер Награды

Награды и номинации Дэвида Пэймера

David Paymer
Награды и номинации Дэвида Пэймера
Оскар 1993 Оскар 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше