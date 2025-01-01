Меню
Дэвид Пэймер
Награды
Награды и номинации Дэвида Пэймера
David Paymer
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
