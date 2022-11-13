Взяла лучшее от звездных родственников: красоте внучки Немоляевой и Лазарева можно лишь позавидовать

Блистает на экране, но все еще одинока.

Полина Лазарева родилась с золотой ложкой во рту. Отец – известный актер Александр Лазарев-младший, а бабушка и дедушка – народные артисты Светлана Немоляева и Александр Лазарев. Девушка пошла по стопам звездных родственников: окончила ГИТИС и служит в труппе театра имени Маяковского.

Сегодня Полине Лазаревой 32 года. Девушка выросла настоящей красавицей и взяла все лучшее от своей семьи.

Вы могли видеть актрису в таких проектах, как «Парк советского периода», «Инкассаторы», «Екатерина», «Дипломат» и «Фантом».

У Полины очень теплые отношения со звездной бабушкой: они живут в одном доме, работают в одном театре, играют в одних спектаклях. Семья для звездной наследницы – главное, правда, своего избранника девушка пока не встретила.