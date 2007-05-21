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Киноафиша Сериалы Когда ее совсем не ждешь

Когда ее совсем не ждешь (2007 - 2007)

Kogda ee sovsem ne zhdesh 18+
Год выпуска 2007
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

Работа - дом, коллеги - близкие, любимые - друзья. Изо дня в день одно и то же. Но иногда стоит сделать лишь один «неверный» шаг в сторону - и может произойти что угодно. В санатории, расположенном в живописном уголке Карпат, среди отдыхающих встречаются самые разные люди. Они вырываются из душных мегаполисов, из привычного круга и здесь, в горах, среди местных жителей, живущих в другом ритме и по иным законам, начинают по-новому воспринимать собственные проблемы. Так случилось и с героем этой мелодрамы, молодым успешным бизнесменом Дмирием Климовым. Отправляясь в путешествие, герой картины и подумать не мог, что эта поездка не только заставит его взглянуть на свою жизнь другими глазами, но и подарит ему встречу с настоящей Любовью.

В ролях
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Александр Лазарев
Александр Лазарев
Владимир Горянский
Богдан Бенюк
Наталья Романычева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.8 IMDb
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Сезоны
Когда ее совсем не ждешь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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