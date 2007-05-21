Работа - дом, коллеги - близкие, любимые - друзья. Изо дня в день одно и то же. Но иногда стоит сделать лишь один «неверный» шаг в сторону - и может произойти что угодно. В санатории, расположенном в живописном уголке Карпат, среди отдыхающих встречаются самые разные люди. Они вырываются из душных мегаполисов, из привычного круга и здесь, в горах, среди местных жителей, живущих в другом ритме и по иным законам, начинают по-новому воспринимать собственные проблемы. Так случилось и с героем этой мелодрамы, молодым успешным бизнесменом Дмирием Климовым. Отправляясь в путешествие, герой картины и подумать не мог, что эта поездка не только заставит его взглянуть на свою жизнь другими глазами, но и подарит ему встречу с настоящей Любовью.