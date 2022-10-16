Правда о сериале «Мелочи жизни» вызовет оторопь: гибель актрисы расставила все точки над «i»

В 1992 году на экраны вышел первый российский «сериал-долгожитель». Серии «Мелочей жизни» выпускались на ТВ на протяжении пяти лет. Главные роли в проекте получили Мария Зубарева, Сергей Колесников и Александр Лазарев-старший. Их герои оказывались втянуты в запутанный любовный треугольник. Для Зубаревой, которая снималась и до этого, именно персонаж в «Мелочах жизни» стал визитной карточкой. Ее начали узнавать на улицах, актриса обзавелась собственными поклонниками. Но затем ее героиня по сюжету попадала в автокатастрофу, и Мария сниматься перестала.

Как выяснилось, на такой ход создателям «Мелочей жизни» пришлось пойти специально. После тяжелых родов близнецов актриса быстро вернулась к работе, но чувствовала себя все хуже. Она теряла вес: зрители заметили это, когда героиня Зубаревой в сериале стала казаться истощенной. Но они и не подозревали, что перед ними была фактически умирающая актриса.

Женщина откладывала поход к врачам до последнего. Когда она все же обратилась к медикам, было слишком поздно: у нее обнаружили почти последнюю стадию онкологического заболевания. В 1993 году Мария скончалась. А сценаристы были вынуждены срочно вносить правки в сюжет сериала, чтобы объяснить отсутствие центрального персонажа.