Внучка Немоляевой и Лазарева шокировала людей: дело не только во внешности

Светлана Немоляева и Александр Лазарев стали бабушкой и дедушкой в 1990 году. Их внучка Полина все детство воспитывалась в творческой атмосфере, а после окончания школы поступила в ГИТИС.

Сниматься Полина Лазарева начала в 2006-м и за время карьеры успела принять участие в 19 проектах. Самые известные работы в ее фильмографии — это «Операция „Мухаббат“» и сериал «Екатерина».

Поклонники Немоляевой и Лазарева внимательно следят за жизнью молодой актрисы. Как отмечают зрители, Полина привлекает внимание не только своей яркой внешностью. Девушка является достойной продолжательницей знаменитого рода и, в отличие от наследников многих артистов, может похвастаться по-настоящему талантливой игрой.