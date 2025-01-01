Меню
Питер Соллетт
Награды
Награды и номинации Питер Соллетт
Peter Sollett
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питер Соллетт
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Синефондасьон»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Сандэнс 2000
Премия за короткометражное кино
Победитель
