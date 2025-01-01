Меню
Награды и номинации Питер Соллетт

Peter Sollett
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Синефондасьон»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2002 Каннский кинофестиваль 2002
Золотая камера
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
Сандэнс 2000 Сандэнс 2000
Премия за короткометражное кино
Победитель
