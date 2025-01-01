Меню
Награды и номинации Мэттью Модайн

Matthew Modine
Награды и номинации Мэттью Модайн
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993 Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1983 Венецианский кинофестиваль 1983
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
