Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Патрис Шеро Награды

Награды и номинации Патриса Шеро

Patrice Chéreau
Награды и номинации Патриса Шеро
Каннский кинофестиваль 1994 Каннский кинофестиваль 1994
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998 Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983 Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009 Венецианский кинофестиваль 2009
Golden Lion
Номинант
 Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2003 Берлинале 2003
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2001 Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Победитель
Голубой ангел
Победитель
Невероятный и опасный Томми Шелби снова в игре: точная дата фильма «Острые козырьки» уже известна — фанаты ждут развязку с 2022 года
«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон
На каком пальце носил кольцо Фродо? Фанаты спорят годами — ответ в книгах есть, но он совсем не такой, как в фильме
10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше
«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)
Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb
11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше