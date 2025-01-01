Меню
Патрис Шеро
Награды
Награды и номинации Патриса Шеро
Patrice Chéreau
Награды и номинации Патриса Шеро
Каннский кинофестиваль 1994
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1983
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2003
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Победитель
Голубой ангел
Победитель
