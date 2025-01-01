Меню
Награды и номинации Кит Дэвид

Keith David
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Narrator
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Non-Fiction Series
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
