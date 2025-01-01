Меню
Софи Оконедо
Награды
Награды и номинации Софи Оконедо
Sophie Okonedo
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Софи Оконедо
Оскар 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Actress
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
