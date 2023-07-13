«Юлий Цезарь» встречает «Бегущего по лезвию»: появились новые сведения о фильме «Мегалополис»

Весной этого года Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки «Мегалополиса» — проекта, который он пытался реализовать почти три десятилетия. Возвращение мэтра к режиссуре само по себе большое кинематографическое событие, но особый шарм ему добавляет тот факт, что постановщик из личных активов профинансировал картину с ориентировочной стоимостью в $120 млн. Как часто бывает в подобных случаях, история создания не менее интересна самого фильма, поэтому режиссер Майк Фиггис решил сделать об этом документальное кино.

Фиггис ранее поставил драму «Покидая Лас-Вегас», за которую Николас Кейдж получил премию «Оскар». Именно благодаря знакомству с племянником Копполы он в итоге сумел сойтись и с самим режиссером. Выступая на фестивале Ischia Global Film & Music Fest, Фиггс поделился некоторыми любопытными сведениями как о своем документальном проекте, так и о «Мегалополисе». По его словам, футуристическая драма от создателя «Крестного отца» представляет собой сочетание «Юлия Цезаря» (1953) и «Бегущего по лезвию» (1982). Картина, вдохновленная Римской империей, будет отличаться сатирой и философскими рассуждениями:

«Это футуристический фильм, действие которого происходит в Нью-Йорке, переименованном в Новый Рим. В центре истории — архитектор, мечтающий восстановить утопический мегаполис после большой катастрофы. Это очень философское кино с элементами политической сатиры. Фрэнсис одержим римской историей до самых ее корней. Я задокументировал все: от наших бесед до долгожданных моментов на съемочной площадке. Также не останутся в стороне проблемы, возникшие во время производства, включая увольнения и связанную с ними историю, которую раздула пресса».

Майк Фиггис провел вместе с Копполой очень много времени. Он находился рядом на протяжении всех пяти месяцев производства. Более того, он даже раскрыл, что не так давно мэтр провел небольшую дополнительную съемку где-то между Италией и Швейцарией. Что касается документалки Фиггиса, то в ней будет содержаться не только история создания «Мегалополиса», но еще и интервью с именитыми коллегами: Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе и Джорджем Лукасом.

В звездный актерский состав «Мегалополиса» входят Адам Дрвйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Джейсон Шварцман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито, Джеймс Римар, Талия Шайр, Лоренс Фишберн, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман. Хронометраж фильма составит не менее двух часов.

В данный момент «Мегалополис» находится на стадии монтажа в Атланте. Официальной даты релиза у картины пока нет, но Фиггис отметил, что мировая премьера, скорее всего, состоится следующей весной в рамках 77-го Каннского кинофестиваля.