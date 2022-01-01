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Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл
Kenneth Mitchell
О персоне
Фильмография
Кеннет Митчелл
Kenneth Mitchell
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Дата рождения
25 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
187 см
Биография Кеннета Митчелла
Родился 25 ноября 1974 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кеннета Митчелла
Чудо/Мираж на льду
драма, исторический
2004, США
7.0
Рекрут
триллер
2003, США
7.0
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