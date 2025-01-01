Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами

Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем

Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал