Награды и номинации Луи-До де Ланкесэ

Louis-Do de Lencquesaing
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
Главный приз Недели критики
Номинант
 Золотая камера
Номинант
