Хироюки Санада
Награды
Награды и номинации Хироюки Санады
Hiroyuki Sanada
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хироюки Санады
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
