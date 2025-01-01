Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Майкл Рапапорт Награды

Награды и номинации Майкла Рапапорта

Michael Rapaport
Награды и номинации Майкла Рапапорта
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Документалистика
Номинант
Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак
Эту сцену в «Двух крепостях» Джексон вырезал с большим сожалением: в ней Леголас показал себя с другой стороны
Если начинать смотреть, то только так: 4 сериала про Дексера, расположенные по хронологии
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек
Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»
«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше