Ей скоро пятьдесят: что стало с «девочкой-видением» из хита Максима Леонидова (фото)

Максим Леонидов начал сольную карьеру в конце 80-х. Спустя несколько лет он взорвал отечественное радио и ТВ бессмертной композицией «Видение». Кому же посвящен этот нетленный хит?

Вероятно, вдохновительницей Леонидова стала актриса Анна Банщикова, с которой у певца были отношения. Но сам артист никогда не называл имя своей музы. В одном из интервью Леонидов рассказал, в каком эмоциональном состоянии он написал композицию. В тот период у Максима назревало расставание со своей пассией, и сам он чувствовал себя несчастным и одиноким. Но эта тоска, как ни странно, шла рука об руку с его лирическим настроением. Этот романтичный порыв Леонидов и отразил в своей песне.

Некоторые поклонники предполагали, что на тот момент у артиста зарождались чувства к Анне Банщиковой. Поэтому есть версия, что творение посвящено именно ей. Актриса состояла в браке с Леонидовым пять лет. Точной причины их разрыва никто не знает. Одни считают, что Максим хотел заточить супругу дома, другие же говорили об изменах Анны.

Сегодня Банщиковой 48 лет, и она продолжает успешную карьеру в кино. На ее счету роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Каменская 3» и «Доктор Рихтер». Анна замужем и воспитывает троих детей.